POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund - Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Wittmund

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Wittmund

Die Polizei Aurich/Wittmund und Staatsanwaltschaft Aurich ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Wittmund. Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 23.20 Uhr in der Kämmerer-Fremy-Straße eine Gruppe männlicher Personen wegen eines Autos mit einem 42 Jahre alten Mann in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 42-Jährige eine Axt geholt und diese dann ruckartig in Richtung eines 17-Jährigen aus der Gruppe bewegt haben. Der Heranwachsende konnte ausweichen und blieb glücklicherweise unverletzt. Der 42 Jahre alte Beschuldigte wurde von der Polizei festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaft erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell