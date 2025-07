Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Elektrogeräte aus Fahrzeugen gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Elektrogeräte aus Fahrzeugen gestohlen

In der Nacht auf Sonntag wurde eine Fahrzeughalle in Brockzetel aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich in der Brockzeteler Straße gewaltsam Zugang zu einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Täter entwendeten Elektrogeräte aus dort abgestellten Fahrzeugen und flüchteten. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Walle. Auch dort wurden von einem landwirtschaftlichen Hof in der Sandhorster Straße elektronische Fahrzeugteile gestohlen. Zeugen, die in den genannten Zeiten auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell