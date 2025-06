Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kantenschneider entwendet

Aurich - Kein Versicherungsschutz/ Südbrookmerland - Gegen Baum gefahren und geflüchtet /Ihlow - Brand im Rohbau /Großefehn - Brand im Entsorgungsbetrieb

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kantenschneider entwendet

Am Donnerstag haben Unbekannte in Norden einen Diebstahl begangen. Die Täter entwendeten in der Scipio-Nellner-Straße einen elektrischen Kantenmäher der Marke Honda. Das Gartengerät befand sich vor einem Grundstück auf Höhe der Hausnummer 3 auf einem Anhänger. Die Tat ereignete sich zwischen 16.45 Uhr und 17.05 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizeibeamte hielten am Sonntagnachmittag in Aurich einen E-Scooter-Fahrer an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle in der Norderstraße stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand und der E-Scooter als gestohlen gemeldet war. Gegen den 22 Jahre alten Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Südbrookmerland - Gegen Baum gefahren und geflüchtet

In Südbrookmerland ist am Sonntag ein Autofahrer unerlaubt geflüchtet. Ein anfangs unbekannter VW-Fahrer fuhr gegen 6 Uhr auf der Oldeborger Straße in Richtung Kirchwyk. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich leicht und flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 20 Jahre alter Fahrer ermittelt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Brandgeschehen

Ihlow - Brand im Rohbau

In Ihlow ist in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Straße Moortenweg, gegen 1.40 Uhr, der Dachstuhl eines im Umbau befindlichen Einfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude ist nun einsturzgefährdet. Der Schaden wurde auf 300.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Großefehn - Brand im Entsorgungsbetrieb

Am Montag hat es in Großefehn gebrannt. Auf einem Betriebsgelände in der Straße Holtemeedeweg geriet gegen 10.15 Uhr ein Papiermüllhaufen in einer Lagerhalle in Brand. Es wurde niemand verletzt. Die Lagerhalle wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

