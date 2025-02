Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrrad stellt sich als Kraftfahrzeug heraus

Euskirchen (ots)

Am Freitag (31. Januar) fielen Polizeibeamten um 17.10 Uhr in der Sebastianusstraße in Euskirchen ein Fahrradfahrer auf.

Der Mann fuhr vor dem Streifewagen und trat nicht in die am Fahrrad befindlichen Pedale, sondern beschleunigte über einen "Gashebel" am linken Lenkerteil das Fahrzeug.

Während der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug über den am Lenker angebrachten Gashebel auf fast 30 km/h beschleunigt werden kann, ohne, dass eine körperliche Aktivität notwendig ist. Demnach wurde die Eigenschaft eines Kraftfahrzeugs festgestellt.

Das Fahrzeug verfügte über keinen Versicherungsschutz.

Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain, Opiate und Amphetamine.

Der 56-jährige Euskirchener wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell