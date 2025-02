Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneut Grabstätten verwüstet

Weilerswist-Großvernich (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag (27. Januar) bis Sonntag (2. Februar) mehrere Vasen und eine Bronzefigur von zwei Gräbern auf dem Friedhof in Weilerswist-Großvernich.

Zudem wurde eine Marmorplatte, welche sich zuvor fest am Grabboden befand, aus dem Grabstein gerissen.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten in der Umgebung des Friedhofs beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell