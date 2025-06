Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Mit Reizgas besprüht und geflüchtet

Remchingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es in der Fahrradunterführung zwischen Singen und Wilferdingen zu einem Vorfall gekommen, bei dem zwei Fahrradfahrer mit Reizgas besprüht wurden.

Gegen 16:00 Uhr fuhren ein 66-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau mit ihren Fahrrädern durch die Unterführung von Singen in Richtung Wilferdingen. An einer schwer einsehbaren Stelle bemerkten sie zwei Jugendliche, die auf dem Boden saßen. Die Radfahrer sprachen die Jugendlichen auf die dadurch entstehende Gefahr an. Daraufhin wurden sie von den Jugendlichen beleidigt und mit Reizgas besprüht. Anschließend flüchteten die Täter auf E-Scootern in Richtung Singen und ließen dabei ein Kinderrutschauto am Tatort zurück.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Zwei männliche Personen zwischen 13 und 15 Jahren. Sie waren mit einem Rutschauto und einem E-Scooter unterwegs. Einer war etwa 165cm groß, hatte eine stabile Statur und blonde kinnlange Haare. Der Zweite war etwas kleiner, etwa 160cm groß und hatte eine schmächtige Statur.

Zeugen und Hinweisgeber werden geben, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, unter der Nummer 07082 / 7912 0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

