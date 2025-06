Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Pedelec-Fahrer stießen zusammen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Pedelec-Fahrer stießen zusammen

In Wittmund sind am Sonntag zwei Pedelec-Fahrer kollidiert. Eine 45 Jahre alte Radfahrerin war gegen 19.05 Uhr auf der Drostenstraße in Richtung Auricher Straße unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Frau von der Sonne geblendet und geriet dadurch zu weit nach links. Ihr entgegen kam ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer, der nicht mehr ausweichen konnte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Beide Pedelecs wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell