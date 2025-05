Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Interkommunaler Grundlehrgang erfolgreich absolviert

Am vergangenen Samstag endete der Grundlehrgang der freiwilligen Feuerwehren Sonsbeck, Xanten und Alpen mit der praktischen Abschlussprüfung. Diese fand in diesem Jahr in Hamb statt. Bereits seit vielen Jahren setzen die drei Kommunen auf die gemeinsame Grundausbildung.

Während in den ersten beiden Modulen im vergangenen Jahr die theoretischen Grundlagen vermittelt und erarbeitet wurden, ging es in den vergangenen Wochen um die praktische Umsetzung. Die theoretischen Basis für die Arbeit der Feuerwehr bilden sogenannte Feuerwehrdienstvorschriften. Verantwortlichkeiten und Aufgaben galt es nun in die Tat umzusetzen. Die Aufgaben der verschiedenen Rollen wurden in Brandeinsätzen sowie bei den Herausforderungen der technischen Hilfeleistung vermittelt.

Während der Abschlussprüfung wurde die Abarbeitung verschiedenster Einsatzszenarien geübt. Die Lehrgangsleitung aus Markus Krebber (Sonsbeck), Markus Welbers (Xanten) sowie Marco Giesen (Alpen) zeigte sich mit den Ergebnissen der Prüfung zufrieden. Insgesamt starten nun 15 neue Kameraden und zwei neue Kameradinnen in die Einheiten der örtlichen Feuerwehren.

Sämtliche Lehrgangseinheiten werden durch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige vorbereitet und begleitet. Nach dem Grundlehrgang ist vor dem Grundlehrgang. Bereits im Herbst diesen Jahres startet der nächste Grundlehrgang für die neuen Ehrenamtler in Sonsbeck, Xanten und Alpen.

