Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Garagenbrand in Hamb

Bild-Infos

Download

Sonsbeck (ots)

Montag, 05.05.2025, 14:21 Uhr, Einsatz 036/2025 - Zu einem Brand in einer Garage in Hamb rückte die Feuerwehr Sonsbeck am Montagnachmittag aus. Personen wurden nicht verletzt.

Um 14:21 Uhr wurden die Einheiten Hamb und Sonsbeck mit dem Meldebild "B2 Garagenbrand" zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Von-Diest-Straße in Hamb gerufen. Da nach der Erkundung zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Garage bzw. in der angrenzenden, verrauchten Erdgeschosswohnung befanden, wurden zunächst zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Glücklicherweise wurden hierbei keine Personen gefunden.

Der Brand in der Garage wurde von einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht. Garage und Wohnung wurden von der Feuerwehr belüftet. Im Einsatz waren ca. 25 Einsatzkräfte der Einheiten Hamb und Sonsbeck für rund eine Stunde. Der zwischenzeitlich angeforderte Rettungsdienst konnte die Einsatzfahrt abbrechen. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell