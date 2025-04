Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: "DU brauchst uns - wir brauchen DICH": Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck lädt zum Schnuppertag ein

Sonsbeck (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck öffnet ihre Türen und Tore für alle, die Interesse an einem spannenden und sinnstiftenden Ehrenamt mit Verantwortung haben. Am Montag, den 28. April 2025, laden die Einsatzkräfte ab 18 Uhr zum Schnuppertag am Feuerwehrgerätehaus der Einheit Sonsbeck (Alpener Straße 37) ein.

Unter dem Motto "DU brauchst uns - wir brauchen DICH" möchte die Feuerwehr interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus Sonsbeck, Hamb und Labbeck einen spannenden Einblick in ihre Arbeit geben - und zugleich neue Kameradinnen und Kameraden für die Einsatzabteilungen gewinnen.

Von der Brandbekämpfung über technische Hilfeleistungen bis hin zur Menschenrettung - beim Schnuppertag können Interessierte live miterleben, wie vielfältig und herausfordernd die Arbeit der Feuerwehr ist. Statt nur zuzuschauen, dürfen die Besucher aktiv werden: Spannende Mitmach-Übungen und praxisnahe Einblicke sorgen für einen abwechslungsreichen Abend.

"Unsere Gemeinschaft lebt vom Engagement unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger", so der Gedanke der Feuerwehr. Gesucht werden daher motivierte Sonsbeckerinnen und Sonsbecker ab 18 Jahren, die sich für den Dienst in der Einsatzabteilung interessieren - Vorkenntnisse sind nicht notwendig, auch gibt es kein Höchstalter. Voraussetzung sind nur Neugier, Teamgeist und die Bereitschaft, sich in einer starken Gemeinschaft für die Sicherheit in der Gemeinde Sonsbeck einzusetzen.

Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich vorab per E-Mail unter info@feuerwehr-sonsbeck.de anzumelden.

