Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Technische Rettung nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sonsbeck (ots)

Dienstag, 08.04.2025, 16:33 Uhr, Einsatz 024/2025 - Nach der Kollision mit einem Baum wurde eine Person von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug gerettet.

Die Einheiten Sonsbeck und Labbeck, der Rettungsdienst und die Polizei wurden am Dienstagnachmittag zur Weseler Straße alarmiert. Dort war ein PKW mit einem Straßenbaum kollidiert und nach etwa 100 Metern auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der verletzte Fahrer noch in seinem Fahrzeug. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren nicht beteiligt.

Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde die Person versorgt und im Rahmen einer technischen Rettung unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallfahrzeug befreit. Weiterhin wurde die Batterie abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und der Brandschutz an der Einsatzstelle wurde sichergestellt.

Der verletzte Fahrer wurde nach notärztlicher Versorgung an der Einsatzstelle in ein regionales Krankenhaus gebracht. Die Weseler Straße wurde für die Rettung und die Unfallaufnahme der Polizei vollgesperrt. Für die ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sonsbeck war der Einsatz nach knapp einer Stunde beendet, die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell