FW Sonsbeck: PKW-Brand auf der Alpener Straße und gemeldeter LKW-Brand auf der A57

Samstag, 22.02.2025, 06:51 Uhr und 08:20 Uhr, Einsätze 012/2025 und 013/2025 - Zwei Fahrzeugbrände beschäftigten die Feuerwehr Sonsbeck bereits am Samstagmorgen. Auf der Alpener Straße brannte ein PKW vollständig aus, bei einem gemeldeten LKW-Brand auf der A57 musste eine heiß gelaufene Bremse an einem mit Gefahrgut beladenen LKW gekühlt werden.

Um 06:51 Uhr wurde zunächst die Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort "B2 PKW-Brand" zum Bereich Stettiner Straße/Alpener Straße gerufen. Die Einsatzstelle wurde schließlich einige hundert Meter hinter dem Ortausgang auf der Alpener Straße vorgefunden. Dort war ein PKW aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer mit einem C-Rohr ab. Die Alpener Straße wurde im Bereich der Einsatzstelle gesperrt. Der Einsatz von 23 Einsatzkräften war nach 50 Minuten beendet. Die Insassen des Fahrzeuges konnten an der Einsatzstelle zunächst nicht angetroffen werden, die Einsatzstelle wurde für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben.

Nur wenig später, die letzten Einsatzkräfte hatten nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft gerade das Feuerwehrhaus verlassen, wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb mit dem Stichwort "B3 LKW-Brand" auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert.

Die Erkundung ergab, dass an einem LKW mit Sattelauflieger die Bremsen heiß gelaufen waren. Der LKW war mit dem Gefahrgut Ethanol beladen. Der LKW-Fahrer hatte zuvor Flammen gesehen und einen Pulverlöscher eingesetzt. Die rotglühenden Bremsen wurden intensiv mit Wasser gekühlt und der Auflieger durchgängig überwacht. Auch hierzu war ein Trupp unter Atemschutz im Einsatz.

Nach Abschluss der Kühlmaßnahmen konnte die Einsatzstelle wieder an den LKW-Fahrer übergeben werden. Bei diesem Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Einheiten Sonsbeck und Hamb für eine Stunde im Einsatz oder auf der Anfahrt zur Einsatzstelle.

