FW Sonsbeck: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sonsbeck

Am gestrigen Samstag, dem 15.03.2025, fand die Jahreshauptversammlung aller Einheiten der Feuerwehr Sonsbeck inkl. Jugendfeuerwehr sowie Ehrenabteilung statt. Jürgen Köhlitz begrüßte als Leiter der Feuerwehr die Feuerwehrfrauen und -männer im Sonsbecker Kastell und gab einen Rückblick auf das Einsatz- und Dienstgeschehen des Jahres 2024.

Die Feuerwehr Sonsbeck wurde im Jahr 2024 zu 94 Einsätze alarmiert, dies sind 24 mehr als im Vorjahr. Unter anderem waren 19 Brandeinsätze und 30 technische Hilfeleistungen abzuarbeiten, außerdem wurde zehnmal der Rettungsdienst auf der Autobahn A57 unterstützt.

Bei den Einsätzen konnten insgesamt vier Menschen aus lebensbedrohlichen Zwangslagen gerettet werden. Weiterhin wurden im Jahr 2024 fünf verletzte Personen von der Feuerwehr erstversorgt und betreut.

Bei der Ausstattung der Feuerwehr hob der Leiter der Feuerwehr unter anderem einen in 2024 beschafften Gerätewagen Logistik für die Einheit Sonsbeck sowie einen Logistik-Anhänger für die Einheit Hamb hervor. Weiterhin wurde spezielle Gerätschaften und Schläuche für die Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden angeschafft.

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sonsbeck bildet traditionell den würdigen Rahmen, um neue Mitglieder in die Jugendfeuerwehr aufzunehmen. So freute sich Jürgen Köhlitz hier besonders, sechs Mädchen und Jungen begrüßen zu können. In der gesamten Feuerwehr Sonsbeck sind damit aktuell 157 Kameradinnen und Kameraden für das Wohl Sonsbecks engagiert.

In einem Grußwort dankte Bürgermeisterin Nadine Bogedain für dieses unverzichtbare Engagement, rund um die Uhr für die Sicherheit der Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger einzustehen. Die neue Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales, Lena Persing, stellte sich als für die Feuerwehr zuständige Verwaltungsmitarbeiterin vor.

Kreisbrandmeister Markus Janßen nahm als Gast an der Versammlung teil und überbrachte u. a. die Grüße des Kreisfeuerwehrverbands Wesel. Auch der Vorsitzende des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales, Matthias Broeckmann, brachte in einem Grußwort Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit der Feuerwehr zum Ausdruck.

Bürgermeisterin Nadine Bogedain übergab auf der Jahreshauptversammlung das deutsche Sportabzeichen an sechs Kameraden, die diese Auszeichnung im Rahmen des von Jochen Scheffer organisierten Dienstsportangebots erworben hatten.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung standen die Beförderungen und Ehrungen verdienter Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie die Bestallung in neue Aufgaben:

In der Einheit Hamb übergab Ralf Pimingstorfer nach 19 Jahren die Funktion als stellvertretender Leiter der Einheit in die Hände von Lukas Riemenscheider.

Vom Leiter der Feuerwehr Jürgen Köhlitz wurden folgende Beförderungen ausgesprochen:

Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau: Paul Ewert, Tobias Hünnekes, Kilian Paßens, Hannes Terhoeven, Naya Wahle

Oberfeuerwehrmann: Tim Hinßen, Matti Quinders, Lennard Terhoeven

Hauptfeuerwehrmann: Jan Beckmann, Martin Grunenberg, Janik Nielen, Florian Thissen, Marvin Ververs

Unterbrandmeister: Jan Claßen, Marcel Kempkes, Joeri Pieters, Markus Quinders

Brandmeister: Dominik Brücker, Manuel Pieper, Oliver Stamsen, Paul Venmann

Ehrungen des Landes NRW wurden durch Bürgermeisterin Nadine Bogedain vorgenommen für:

Ehrung für 25 Jahre aktiven Dienst: Silvia Geldermann, Andreas van Gemmeren, Sven Kloss, Lukas Siebers, Ulrich Siebers

Ehrung für 35 Jahre aktiven Dienst: Frank de Kok, Norbert Hanßen

Ehrungen des Verbands der Feuerwehren NRW für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr durch Kreisbrandmeister Markus Janßen:

Ehrung für 10 Jahre: Jan Beckmann, Tobias Bolz, Janik Nielen, Hendrik Pimingstorfer, Florian Thissen

Ehrung für 40 Jahre: Matthias Broeckmann, Thomas van Dop, Andre Gesthuysen, Gerd Geuyen, Heinz-Willi Jacobs, Ludger Janßen, Jürgen Köhlitz, Hubert Neul, Ralf Pimingstorfer, Jochen Scheffer, Uwe Schoofs, Dieter Thissen, Friedhelm Ververs, Wolfgang Wiescher

Ehrung für 60 Jahre: Walter Alders

Ehrung für 75 Jahre: Johann Josephs

