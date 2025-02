FW Sonsbeck: Auffahrunfall mit fünf beteiligten PKW auf der A57

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

Samstag, 22.02.2025, 14:01 Uhr, Einsatz 014/2025 - Nach zwei Auffahrunfällen mit insgesamt fünf beteiligten PKW liefen auf der A57 Betriebsmittel aus.

Am Samstagnachmittag wurde die Einheit Sonsbeck mit dem Stichwort "CBRN2 Auslaufende Betriebsmittel" zur A57 in Fahrtrichtung Krefeld alarmiert. Dort war es zu zwei Auffahrunfällen mit insgesamt fünf beteiligten PKW gekommen. Aus einem PKW liefen Betriebsmittel aus. Ein Feuerwehrfahrzeug der Bundeswehr war zufällig an der Einsatzstelle vorbeigekommen und hatte diese abgesichert.

Die Feuerwehr Sonsbeck betreute die betroffenen Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Weiterhin wurde die Einsatzstelle auf der linken Spur gegen den fließenden Verkehr gesichert, der Brandschutz sichergestellt, an den Unfallfahrzeugen wurden zum Teil die Batterien abgeklemmt und die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden abgestreut.

Die Insassen der Fahrzeuge wurden vom Rettungsdienst gesichtet, konnten aber alle an der Unfallstelle verbleiben.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde diese bei der Räumung der Unfallstelle unterstützt, indem die Fahrzeuge auf den Standstreifen geschoben wurden und die Fahrbahn von Trümmerteilen gereinigt wurde. Anschließend konnte die Feuerwehr Sonsbeck einrücken. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte für gut eineinviertel Stunden.

