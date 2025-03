Rostock (ots) - In der Nacht vom 28.02.2025 auf den 01.03.2025 wurden mehrere Graffitis an einer Apotheke in Rostock-Schmarl aufgebracht. Unbekannte Tatverdächtige haben auf einer Länge von 10 m und einer Höhe von 1,5 m mehrere Graffitis in Form von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen an der Außenfassade einer Apotheke aufgesprüht. Die Schadenshöhe wird auf 500 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die ...

