Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Spontanversammlung in Elmenhorst bei Rostock

Rostock (ots)

Am Abend des 28.02.2025 wurde eine Spontanversammlung in Elmenhorst bei Rostock durchgeführt. Hintergrund der Spontanversammlung war die Lesung des Österreichers Martin Sellner (Identitäre Bewegung) in einer Eventlocation in Elmenhorst. Bei dieser Spontanversammlung waren in der Spitze 37 Personen anwesend. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Spontanversammlung sowie die Lesung störungsfrei. Beide Veranstaltungen waren gegen 21:20 Uhr beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst PP Rostock/Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell