Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität im Fokus der Polizei - Kontrollmaßnahmen in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots)

Mit einem Großaufgebot, unter anderem mit Kräften der Bereitschaftspolizei, hat das Polizeipräsidium Wuppertal seit den Nachmittagsstunden im Rahmen der strategischen Fahndung, Personen und Fahrzeuge kontrolliert.

Im Fokus der eingesetzten Kräfte stand die Verhütung von Straftaten der Straßen- und Gewaltkriminalität, insbesondere auch der Messerkriminalität in den Innenstädten von Wuppertal und Solingen.

In Wuppertal wurden 542 Personen kontrolliert. In zwei Fällen konnten Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden Die Besitzer erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Waffengesetz. Insgesamt wurden elf Strafanzeigen gefertigt, u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Diebstahl, Hehlerei, Beleidigung und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz. Bei einer Personenkontrolle konnte unmittelbar ein Haftbefehl vollstreckt werden. Ein Ladendieb fiel am heutigen Tage bereits mehrfach auf und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam verbracht.

Bei den Einsatzmaßnahmen in Solingen kontrollierten die Polizeikräfte insgesamt 139 Personen. Hier stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten insgesamt drei Einhandmesser fest, deren Besitzer mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Waffengesetz rechnen müssen. Zudem konnten eine Anscheinswaffe inklusive Pfefferspraymagazin, ein Kubotan und ein Teleskopschlagstock aus dem Verkehr gezogen werden. Das Mitführen dieser Gegenstände führt zu entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Insgesamt vier Strafanzeigen wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz fällig. Bei einer Personenkontrolle konnte ein bestehender Haftbefehl vollstreckt werden. Vier jugendliche Personen wurden nach der Feststellung von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Tabakgesetz in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Polizeipräsidium Wuppertal wird auch weiterhin verstärkt auf Kontrolleinsätze setzen, um die Straßenkriminalität sowie die Messerkriminalität deutlich einzudämmen und gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu festigen.(kr)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell