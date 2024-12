Polizei Wuppertal

POL-W: RS Senior in seinem Auto ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (12.12.2024, gegen 09:40 Uhr) kam es auf der Schulstraße in Remscheid-Lüttringhausen zu einem Raub. Ein 90-jähriger Remscheider parkte seinen Ford B-Max auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes Am Schützenplatz. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf setzte sich der Täter auf den Beifahrersitz und der Remscheider fuhr los. Während der Fahrt wurden dem Senior Uhren zum Kauf angeboten. Sodann hielt das Opfer in einer Parkplatzeinfahrt auf der Schulstraße an und holte sein Portemonnaie aus seiner Tasche. In der Folge kam es im Fahrzeug zu einem Gerangel, als der Unbekannte nach dem Bargeld griff. Anschließend stieg der Täter aus dem Auto aus und flüchtete mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Er wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 60 Jahre alt - Circa 170 bis 180 cm groß - Helle Haare - Trug einen dunklen Mantel und eine beige Schirmmütze - Führte eine Kunststofftasche mit Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

