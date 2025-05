FW Sonsbeck: PKW-Brand in Labbeck

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

Dienstag, 06.05.2025, 01:26 Uhr, Einsatz 037/2025 - Die Einheit Labbeck wurde mit dem Meldebild "B2 PKW-Brand" in der Nacht auf Dienstag alarmiert. Am Birkenweg in Labbeck brannte aus ungeklärter Ursache ein PKW im Motorbereich. Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht.

Da der Brand mitten in einem Wohngebiet ausgebrochen war, wurden die unmittelbaren Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung geweckt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

Nach der Öffnung des Motorraumes wurden von der Feuerwehr Nachlöscharbeiten mit Schaum durchgeführt, anschließend wurde die Batterie abgeklemmt und das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Die Einsatzstelle wurde an den Fahrzeugeigentümer übergeben. Nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft war der Einsatz für 12 Einsatzkräfte der Einheit Labbeck nach ca. anderthalb Stunden beendet.

