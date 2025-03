Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/Recklinghausen: Polizei bitte nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Waltrop:

In der Nacht von Freitag (19:00 Uhr) auf Samstag (03:40 Uhr) hebelten bislang unbekannte Täter die Tür einer Bäckerei "Am Herdicksbach" auf und gelangten so in das Objekt. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld und flüchteten unerkannt.

Recklinghausen:

Auf der Karl-Arnold-Straße hebelten unbekannte Täter am Samstag mehrere Garagen auf. Ein Nachbar hörte gegen 01:30 Uhr Geräusche auf dem Garagenhof und sah drei Personen, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die Polizei wurde erst später informiert. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das zuständige Kommissariat unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell