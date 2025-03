Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Verkehrsunfall mit Totalschaden - Verdacht auf Alkohol am Steuer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 13:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße. Ein 40-jähriger Marler fuhr in Richtung Polsum, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Mann aus Marl und sein Beifahrer (39-jähriger Dorstener) wurden dabei schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 40-jährige Fahrer im Voraus Drogen und Alkohol konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Beide Insassen wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell