Polizei Bielefeld

POL-BI: Seitenscheibe eines Lieferwagens eingeschlagen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 15.05.2025, brach ein bisher unbekannter Täter einen Lieferwagen an der Bleichstraße auf und nahm eine Tasche mit Dokumenten und Bargeld an sich.

Zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, schlug der Täter die Seitenscheibe des weißen Mercedes Vito ein, der an der Bleichstraße, in der Nähe der Finkenstraße stand.

Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell