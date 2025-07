Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Kein Versicherungsschutz

Polizeibeamte hielten am Montag in Südbrookmerland einen E-Scooter-Fahrer an und kontrollierten ihn. Es stellte sich heraus, dass für das genutzte Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Unfall mit drei beteiligten Autos

In Aurich kam es am Montag zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos. Eine 64 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 8.10 Uhr auf der Wallinghausener Straße unterwegs. Als sie nach links in die Straße Heerenkamp abbog, übersah sie eine entgegenkommende 29-jährige Audi-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen wartenden Renault geschoben. Die Opel-Fahrerin verletzte sich leicht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wiesmoor - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

In Wiesmoor hat sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin bog gegen 15.35 Uhr von der Kanalbrücke auf die Hauptwieke II ab. Sie übersah nach ersten Erkenntnissen eine 63 Jahre alte Autofahrerin, die in Richtung Wittmunder Straße unterwegs war. Die Autofahrerin erfasste die Frau auf dem Rad. Die Pedelec-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

