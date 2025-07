Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

In der Gemeinde Krummhörn hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Gegen 21.30 Uhr fuhr eine 51 Jahre alte Linienbusfahrerin auf der Landesstraße 2 aus Richtung Emden kommend in Fahrtrichtung Rysum. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie auf gerader Strecke vor sich einen 37-jährigen Pedelec-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer wurde von dem Bus erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Der 37-Jährige aus der Gemeinde Krummhörn wurde in ein Krankenhaus gebracht und erlag dort wenig später seinen Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Linienbusfahrerin erlitt einen Schock, blieb aber äußerlich unverletzt.

