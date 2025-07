Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Körperverletzungen

Wiesmoor - Vortäuschen einer Straftat

Norden - Erhebliche Geschwindigkeitsverstöße

Aurich - Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B210

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Körperverletzungen nach Nachbarschaftsstreitigkeiten

In der Dahlienstraße in Wiesmoor kam es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in Folge von Nachbarschaftsstreitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 41 und 73 Jahren. Die Männer schlugen aufeinander ein, wodurch sich beide leicht verletzten. Die hinzugerufene Polizei konnte die Männer trennen und die Situation beruhigen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wiesmoor - Vortäuschen einer Straftat

Ein 24-jähriger Mann aus Wiesmoor wurde am frühen Sonntagmorgen, 29.06.2025 gegen 2 Uhr, von Passanten auf dem Boden liegend auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Wiesmoor aufgefunden. Auf Nachfrage gab er gegenüber den Passanten und auch der hinzugerufenen Polizei an, von einem Auto angefahren worden zu sein. Neben ihm wurde ein hinteres Kennzeichenschild eines Autos aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergaben schließlich, dass der 24-Jährige das Kennzeichen zuvor entwendet haben dürfte. Der Mann erwartet jetzt Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat und Diebstahls.

Verkehrsgeschehen

Norden - Erhebliche Geschwindigkeitsverstöße

In Lütetsburg hat die Polizei Norden bereits am Abend des 20.06.2025 Geschwindigkeitsmessungen in einer Tempo 50-Zone außerhalb geschlossener Ortschaften durchgeführt. Insgesamt wurden zwölf Verkehrsordnungswidrigkeiten, davon zehn Geschwindigkeitsverstöße geahndet. "Trauriger Spitzenreiter" war ein 19-jähriger Autofahrer aus Emden, der mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 149 Km/h gemessen wurde und die erlaubte Geschwindigkeit damit um 99 km/h überschritt. Ihm droht mindestens ein 3-monatiges Fahrverbot, zwei Punkte beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) und ein Bußgeld in Höhe von über 738 Euro. Drei weitere Fahrer überschritten die Geschwindigkeit mit jeweils über 41 km/h derart erheblich, dass auch ihnen je ein Fahrverbot, zwei Punkte beim KBA und ein Bußgeld über 348 Euro droht.

Aurich - Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B210

Ein 68-jähriger Mann aus Aurich fuhr am Mittwochnachmittag gegen 16.34 Uhr mit seinem Mercedes Benz und Anhänger auf der B210 in Richtung Wittmund als sich im Ortsteil Middels der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache von der Anhängerkupplung löste. Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Tank eines entgegenkommenden LKW. Der Tank wurde hierbei derart beschädigt, dass der Kraftstoff vollständig entweichen konnte. Die B210 musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Für die Reinigung der Fahrbahnoberfläche wurde eine Fachfirma beauftragt.

Norden - Verkehrsunfall mit vier leitverletzten Personen

Am Mittwochabend gegen 21.57 Uhr kam es in Norden auf der Neuwesteeler Straße in Höhe der Schoonorther Landesstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen. Ein 60-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW Passat zunächst auf dem Woldeweg und querte ersten Erkenntnissen zu Folge die Schoonorther Landesstraße, ohne am Stop-Schild zu halten. Auf der Neuwesteeler Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und schließlich nach links von der Straße ab. Das Auto kam in einem Graben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die insgesamt vier Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus dem Auto befreien und wurden durch den Unfall leicht verletzt. Zwei der Insassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen und abtransportiert.

Ihlow - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ein 19-jähriger Fahrer eines Treckergespanns fuhr am Mittwoch gegen 13.10 Uhr auf der Oldersumer Straße in Ihlow in Richtung Riepe und beabsichtigte in Höhe des Jarderwegs nach links abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Mann aus Großefehn setzte zugleich mit seinem Ford C-Max zum Überholvorgang an. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem der 55-Jährige leicht verletzt wird. Ein Rettungswagen und vorsorglich ein Notarzteinsatzfahrzeug waren im Einsatz.

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 21-jähriger Mann aus Aurich fuhr am Mittwoch gegen 7.50 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Hoheberger Weg in Aurich, obwohl er unter dem Einfluss von Cannabis stand. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gab er den Konsum am Vortag zu. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

