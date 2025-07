Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Dunum - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Ein 59-jähriger Autofahrer aus Esens wurde am Donnerstag gegen 19.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war am Abend mit einem VW T-Roc auf der Hauptstraße in Dunum unterwegs als er aus bislang unbekannter Ursache in Höhe des Alten Postwegs in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. Das Auto kam letztlich in einem angrenzen Maisfeld zum Stehen. Der Mann wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Autos beauftragt.

Eversmeer - Auto nicht zugelassen

Ein 53-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 16.15 Uhr mit einem VW Scirocco auf der Linienstraße in Eversmeer, obwohl das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war. Dem Mann aus Eversmeer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Neuharlingersiel - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Otzumer Balje vermutlich beim Parkvorgang den Ford Tourneo einer 63-jährigen Frau aus Neuharlingersiel. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Esens zu melden unter Telefon 04971 926500.

