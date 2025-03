Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei befreit Hirsch aus Wildzaun

Wittenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Hagenow gelang es am Freitagmorgen einen im Wildzaun verfangenen Hirsch zu befreien. Ein Lokführer eines Güterzuges habe gegen 08:00 Uhr an der Bahnstrecke zwischen Bobzin und Wittenburg einen Hirsch festgestellt, der sich mit seinem Geweih in einem neben der Bahntrasse befindlichen Wildzaun verfing. Die daraufhin informierten Polizisten rückten mit einem Bolzenschneider an und konnten den offenbar unverletzten Wiederkäuer aus dem bereits stark beschädigten Wildzaun herausschneiden. Nachdem der befreite Hirsch seine Flucht in ein angrenzendes Waldstück antrat, wurde der zuständigen Jagdpächter über den Vorfall informiert und die Beamten konnten den Einsatz erfolgreich beenden.

