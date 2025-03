Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt" - Polizei kontrolliert Straßenverkehr/Zu flott, nicht angeschnallt und Handy genutzt

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen "Sichere Innenstadt" am Montag (10.03.), von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Frankfurter Straße und in der Lucas-Cranach-Straße, erwarten über 70 Autofahrerinnen und Autofahrer nun Verwarnungs- bzw. Bußgelder und zum Teil auch Punkte in Flensburg. 39 von ihnen waren zum einen zu flott unterwegs und darüber hinaus verstießen 22 gegen die Gurtpflicht. 13 weitere Wagenlenker nutzen das Handy am Steuer. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 104 Fahrzeuge und nahmen 126 Personen genauer unter die Lupe.

