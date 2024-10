Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unfallbeteiligte VW-Fahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 30.9.21024 beobachtete ein Fußgänger gegen 10.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Albrecht-Dürer-Straße in Oelde. Der Oelder sah, wie eine Frau mit einen schwarzen VW Golf oder Polo rückwärts von einer Parkfläche gegen einen geparkten blauen VW Golf fuhr. Ein Anstoßgeräusch war für den 75-Jährigen eindeutig wahrnehmbar. Die Frau verharrte einen längeren Moment am Unfallort, fuhr dann ohne sich zu kümmern in Richtung der Straße Goldbrink weg. Die Verursacherin ist geschätzt 20 bis 30 Jahre alt und hat helle Haare. Wer kann Angaben zu der flüchtigen Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell