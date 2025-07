Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 05.07.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Patient wird handgreiflich

In einer Arztpraxis am Markplatz kam es am Freitagvormittag zu einem Streit zwischen einem 88-jährigen Patienten und dem Praxispersonal. Der Patient schubste und schlug nach dem Personal. Weiteres Praxispersonal ging dazwischen und schickte den Patienten aus der Praxis. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Wiesmoor - Gast mit Machete bedroht

Ein 23-jähriger Auricher erschien am Samstag, gegen 00:30 Uhr, auf einer privaten Feierlichkeit im Strohblumenweg und bedrohte dort einen 18-jährigen Gast mit einer Machete. Das Opfer konnte flüchten und sich in Sicherheit bringen. Der Täter verließ vor dem Eintreffen der Polizei ebenfalls den Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer aus Pkw heraus beworfen

Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Radfahrer aus Aurich den Radweg am Schoolpad in Richtung Egelser Straße und wurde aus einem entgegenkommenden Pkw heraus mit einem Stein beworfen und am Kopf getroffen. Mutmaßlich hat der Beifahrer des Pkw den Stein über das Dach in Richtung des Radfahrers geworfen. Der Pkw flüchtete in Richtung Raiffeisenstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 zu melden.

Aurich - Betrunken E-Scooter geführt

Am Samstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 01:00 Uhr auf der Fockenbollwerkstraße einen E-Scooter, auf welchem sich widerrechtlich zwei Personen befanden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde ein Wert von über 1,1 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Aurich - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag wurde in der Zeit von 13:00 bis 13:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Südeweg, ein schwarzer 1er BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen können ihre Beobachtungen der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitteilen.

Südbrookmerland - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

In der Nacht zu Samstag kontrollierte die Polizei gegen 01:00 Uhr einen 32-jährigen Pkw-Fahrer im Rüskeweg. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Mann aus Halbemond unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Daher ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 32-Jährigen an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

In der Schulstraße kontrollierte die Polizei am Freitag gegen 22:15 Uhr einen 35-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Vor Ort pustete er über 1,5 Promille. Dem 35-jährigen Norder wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

Hinte - 14-Jähriger im Auto unterwegs

Nicht schlecht staunten Polizeibeamte, als sie in der Nacht zu Samstag gegen 02:20 Uhr einen Pkw in der Osterhuser Straße anhielten und überprüften. Der Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Der Grund war schnell ermittelt - er war erst 14 Jahre alt. Gegen den jungen Fahrer aus Emden wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch die Halterin des Pkw muss sich strafrechtlich verantworten. Sie saß während der Kontrolle ebenfalls im Pkw und hatte es zugelassen, dass der 14-Jährige den Pkw fahren durfte.

Norden - Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht

Auf dem Parkplatz eines Fitness-Centers Am Norder Tief ist es am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein geparkter weißer BMW X1 mit NOR-Kennzeichen wurde in diesem Zeitraum im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher, der mutmaßlich beim Rangieren gegen den BMW stieß, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber zu diesem Vorfall melden sich bitte bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Ohne Pflichtversicherung unterwegs

Ein Zweiradfahrer wurde am späten Freitagabend von Polizeibeamten in der Jeverstraße in Wittmund gestoppt. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus dem Wangerland stammende 24-Jährige das elektrisch angetriebene Zweirad im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl kein Pflichtversicherungsschutz bestand. Außerdem benötigte er zum Führen des Zweirades eine Fahrerlaubnis, da die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h betrug. Diese konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Da die Gefahr bestand, dass er nach dem Abschluss der Kontrolle seine Fahrt fortsetzen wird, stellten die Polizeibeamten den Akku des Zweirades sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell