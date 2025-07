Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag auf einem Supermarktparkplatz in Esens. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10.10 Uhr und 10.20 Uhr vor einem Supermarkt in der Bürgermeister-Becker-Straße einen grauen Kia Stonic. Der Kia stand rückwärts in einer Parkreihe bei dem Unterstand für Einkaufswagen. Die rechte Fahrzeugfront wurde beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Er soll ein weißes Fahrzeug gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell