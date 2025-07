POL-AUR: Norddeich - Schwerer Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norddeich - Schwerer Verkehrsunfall

In Norddeich hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 69 Jahre alter Autofahrer aus Chemnitz war gegen 15 Uhr mit einem vollbesetzten Mercedes auf der Itzendorfer Straße in Fahrtrichtung Deichstraße unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Skoda-Fahrer aus Westfalen.

In dem Mercedes wurden zwei 68 und 69 Jahre alte Frauen auf der Rücksitzbank schwer verletzt. Sie kamen mit Rettungshubschraubern in unterschiedliche Kliniken. Beide Autofahrer und auch der 69-jährige Beifahrer in dem Mercedes wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Drei Rettungswagen und zwei Notärzte waren vor Ort im Einsatz.

An den Autos entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Itzendorfer Straße war im Bereich der Unfallstelle über mehrere Stunden vollgesperrt. Auch die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

