LPI-EF: Verkehrsunfall nach missglücktem Spurwechsel

Erfurt (ots) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden zündeten Unbekannte in Erfurt zwei Mülltonnen an. Gegen 04:30 Uhr setzten die Täter in der Allerheiligenstraße die zwei Tonnen in Brand und flüchteten anschließend unerkannt. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf Gebäudeteile verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Mülltonnen konnte zum ...

mehr