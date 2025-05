Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Mülltonnen angezündet

Erfurt (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden zündeten Unbekannte in Erfurt zwei Mülltonnen an. Gegen 04:30 Uhr setzten die Täter in der Allerheiligenstraße die zwei Tonnen in Brand und flüchteten anschließend unerkannt. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf Gebäudeteile verhindert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens an den Mülltonnen konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0116698 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell