Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Radfahrerin fährt am Wochenende 17-jährige Spaziergängerin auf RS1 an - Polizei sucht Radfahrerin

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am vergangenen Samstag (5. April, gegen 17 Uhr) fuhr eine unbekannte Radfahrerin auf dem RS1 in Höhe der Altendorfer Straße eine 17-Jährige an. Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin.

Die 17-Jährige ging mit einer anderen jungen Frau auf dem RS1 spazieren. An der Kreuzung zur Wüstenhöfer Straße wollten die Beiden in eben diese Straße abbiegen, als eine Radfahrerin die 17-Jährige von hinten touchierte. Die 17-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Die Radfahrerin erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der jungen Frau und fuhr anschließend weiter.

Nun sucht die Polizei nach der Radfahrerin. Diese soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und bei schlanker Statur circa 1,65 Meter groß sein. Sie hatte blonde schulterlange Haare, trug eine schwarze knielange Fahrradhose, ein weißes T-Shirt mit Aufdruck und eine schwarze Bauchtasche. Gefahren sei sie auf einem grauen/schwarzen Fahrrad. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

