Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (17) Schadensträchtiger Kindergarteneinbruch

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (03.01.2025) bis Dienstag (07.01.2025) brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof ein und verursachten hierbei einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Tatzeitraum brachen Unbekannte in der Pestalozzistraße in einen Kindergarten ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Kindergarten brachen die Unbekannten eine Vielzahl weiterer Türen auf und verursachten so Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Ein Entwendungsschaden liegt nach aktuellem Kenntnisstand nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

