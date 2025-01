POL-MFR: (16) Einladung - Söder, Herrmann und König informieren über Sicherheitsmaßnahmen rund um den Nürnberger Hauptbahnhof (08.01.2025 PM 5/2025)

Schnelldorf (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (07.01.2025) stach ein 13-Jähriger an einer Bushaltestelle in Schnelldorf (Lkrs. Ansbach) auf einen 14-jährigen Schüler ein. Zwischen den beiden Beteiligten bestand nach jetzigem Ermittlungsstand keine Vorbeziehung. Der 14-Jährige stand gegen 07:00 Uhr mit zahlreichen weiteren Kindern/Jugendlichen an der Bushaltstelle ...

mehr