Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Baggerschaufeln entwendet

Esens - Auto zerkratzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Wittmund zwei Arbeitsgeräte gestohlen. Die Täter entwendeten von einer Baustelle in der Auricher Straße eine 30 Zentimeter und eine 50 Zentimeter große Baggerschaufel. Wer sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter 04462 9110 bei der Polizei zu melden.

Am Samstag wurde in Esens ein Auto beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten in der Straße Alter Sielweg einen grünen Porsche, der hinter einer Ferienwohnung abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr und 16 Uhr. Die Polizei Esens nimmt unter 04971 926500 Zeugenhinweise entgegen.

