Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Stadtbahn leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 58 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Mittwoch (02.07.2025) beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn in der Schloßstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige fuhr kurz vor 19.00 Uhr mit seinem Zweirad in der Büchsenstraße Richtung Leuschnerstraße. Beim Überqueren der Schloßstraße stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U1 zusammen, die in Richtung Berliner Platz unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

