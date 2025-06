Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Flächenbrand forderte die Feuerwehr in Waghäusel

Waghäusel (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Waghäusel durch die Integrierte Leitstelle Karlsruhe zu einem Flächenbrand alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten über den Notruf neben der Straße beim DM -Verteilzentrum einen Brand. Für die anrückenden Feuerwehrkräfte war eine Rauchsäule bereits auf der Anfahrt sichtbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine größere Fläche Vegetation in unmittelbarer Nähe zu Bahnanlagen. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz mehrerer Löschrohre konnte ein Ausbreiten der Flammen auf die Bahnanlagen erfolgreich verhindert werden. "Für uns war es in der Erstphase des Einsatzes wichtig, die Flammen in Richtung der Bahn einzudämmen und zu löschen, da dort auf einem Gleis ein Güterzug mit mehreren Kesselwagen abgestellt war", berichtete der Einsatzleiter. Dies gelang dann auch recht zügig. Hilfreich war hierbei das bei der Abteilung Waghäusel stationiert Tanklöschfahrzeug. "Dieses Fahrzeug ist auf einem Unimog aufgebaut und voll geländegängig. So konnten wir so sehr weit in das Gelände hineinfahren und ein Ausbreiten des Feuers durch unsere Löschmaßnahmen verhindern", erklärte Horwedel. Insgesamt waren 35 Feuerwehrangehörige aus allen Abteilungen der Feuerwehr Waghäusel mit mehreren Löschfahrzeugen unter der Leitung von Torsten Horwedel im Einsatz.

Um Glutnester und eine mögliche Ausbreitung im Unterholz auszuschließen, wurde mit Motorsägen Gebüsch entfernt. Ein Landwirt unterstützte die Maßnahmen mit einem Traktor und Mulcher, um die betroffene Fläche großflächig freizulegen und weiterem Feuer Vorschub zu nehmen. Die Feuerwehr Kronau unterstützte mit einer Drohne, um das Gelände aus der Luft zu überwachen und nach weiteren Brandherden zu suchen. Zur Absicherung der Einsatzkräfte waren zwei Helfer der DRK-Bereitschaft Waghäusel vor Ort. Die Polizei vom Polizeirevier Philippsburg sicherte mit einer Beamtin und einem Beamten die Einsatzstelle ab und nahm Ermittlungen auf. Die Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell