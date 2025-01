Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schnee oder Milch?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

A73 Dreieck Suhl (ots)

Diese Frage stellten sich wahrscheinlich die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Autobahnpolizei am Sonntagabend an der Unfallstelle. Der 49-jährige Fahrer eines Lkw mit Tankaufbau beabsichtigte am Dreieck Suhl von der A71 auf die A73 in Fahrtrichtung Coburg zu wechseln. In der Überfahrt kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Graben und kippte dort auf die linke Fahrzeugseite. Dabei wurde der Aufbautank des Fahrzeuges beschädigt, sodass ein Teil der geladenen Flüssigkeit in den Straßengraben auslief. Hierbei handelte es sich um Milch.

Der Fahrer verletzte sich leicht. Weiter entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro.

Zur Bergung des Lkw musste die geladene Milch in ein zweites Fahrzeug umgepumpt werden. Aufgrund der aufwendigen Maßnahmen war die Richtungsfahrbahn Coburg für sieben Stunden voll gesperrt.

Heute Morgen, gegen 04:20 Uhr, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell