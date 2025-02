Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bei Grenzkontrolle festgenommen - 35-Jähriger muss ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 35-Jährige muss nun für 40 Tage ins Gefängnis.

Der polnische Staatsangehörige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 35-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Reisende von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Aus eine Verurteilung wegen Erschleichen von Leistungen musste er noch eine Geldstrafe von 560,- Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verbüßen. Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Des Weiteren wurde eine Kleinstmenge an Drogen bei ihm aufgefunden. Diese wurden beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

