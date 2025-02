Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei nimmt bei Grenzkontrolle gesuchten 43-Jährigen fest

Twist / B402 (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag an der deutsch-niederländischen Grenze einen gesuchten 43-Jährigen verhaftet. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Freitag ein PKW in der Kontrollstelle an der B 402 bei Schöninghsdorf durch die Bundespolizei kontrolliert. Ein Datenabgleich beim 43-jährigen Fahrer ergab, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Ukrainer fahnden ließ. Aus einer Verurteilung wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis musste er eine Strafe von 200,- Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen.

Da der 43-Jährige die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell