Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben in Marienhafe einen E-Scooter gestohlen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 18 Uhr vor einem Verbrauchermarkt in der Rosenstraße. Entwendet wurde ein Evercross E-Scooter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Aurich - Bauwagen aufgebrochen

In der Hannelore-Wolff-Straße in Aurich kam es zu einem Diebstahl. Zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr, und Donnerstag, 4.40 Uhr, brachen Unbekannte neben einem Rohbau gewaltsam einen Baustellenwagen auf und entwendeten diverse Genussmittel. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Autofahrer gefährdet andere

Die Polizei ermittelt wegen einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht in Upgant Schott. Bereits am Sonntag, 22. Juni, fuhr ein Motorradfahrer auf der Brookmerlander Straße (B 72) von Upgant-Schott in Richtung Georgsheil. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der in Richtung Marienhafe unterwegs war, scherte nach derzeitigem Erkenntnisstand plötzlich aus einer Fahrzeugschlange heraus aus und überholte trotz unklarer Verkehrslage mehrere Autos. Der entgegenkommende Motorradfahrer wurde von dem Autofahrer am Spiegel touchiert, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Eine Schadensregulierung erfolgte nicht. Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter 04934 910590 zu melden.

Norden - Betrunken mit E-Scooter gefahren

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer wurde am Donnerstag in Norden von der Polizei gestoppt. Der 35-Jährige fuhr gegen 21 Uhr im Bereich der Osterstraße. Ein Atemalkoholwert ergab bei dem Mann einen Wert von über 1,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 35-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

