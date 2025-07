Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 13.07.2025

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Im Streit geschlagen und getreten

Am Samstagvormittag, gegen 10:15 Uhr, gerieten ein 29-jähriger Auricher und ein 56-jähriger Friedeburger an der Große Mühlenwallstraße in Streit über angeblich verlorenen Tabak. Der 29-Jährige schlug seinem Begleiter dabei mehrfach mit der Faust ins Gesicht und fügte ihm eine Platzwunde und ein blaues Auge zu. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Auricher Krankenhaus verbracht. Sowohl Täter als auch Opfer waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.

Aurich - Jugendliche randalieren an Grundschule

Durch Zeugen wurde am Samstagabend, gegen 21:10 Uhr, beobachtet, wie drei Jugendliche auf das Dach der Grundschule Wallinghausen kletterten und von dort Dachziegel herunterwarfen. Vor dem Eintreffen der Polizei konnten sich die Jugendlichen unerkannt entfernen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 mitzuteilen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Samstag, gegen 12:40 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife auf der Große Mühlenwallstraße einen 25-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Da der Pkw nicht auf den Fahrer zugelassen ist erwartet die Fahrzeughalterin, welche die Fahrt des Mannes zugelassen hat, ebenfalls ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Betrunken auf dem E-Scooter

Einer Polizeistreife fiel am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, die unsichere Fahrweise eine E-Scooter-Fahrers an der Auricher Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 27-jährige Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von fast 1,5 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und ihm eine Blutprobe entnommen.

Aurich - Krad fährt auf Krad auf

Ein 65-jähriger aus der Barßel befuhr am Samstag, um 11:30 Uhr, mit seinem Krad die Dornumer Straße von Sandhorst in Richtung Tannenhausen. In Höhe des Kreihüttenmoorwegs übersah er einen dort mit seinem Krad verkehrsbedingt haltenden 54-Jährigen aus der Gemeinde Moormerland und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Kradfahrer leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. An beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Sonstiges

Aurich - Illegale Müllentsorgung

Zeugen beobachteten am Sonntag, gegen 00:10 Uhr, einen 45-jährigen aus Samtgemeinde Holtriem dabei, wie er in der Straße Am Bahndamm diversen Elektroschrott in den Müllcontainer eines Mehrparteienhauses warf und teilten dies der Polizei mit. Der Mann wurde angetroffen und seine Personalien festgestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen musste er seinen Müll wieder mitnehmen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde zudem eingeleitet.

Aurich - Tuningtreffen verlief friedlich

Auf dem Gelände der Sparkassenarena fand am Samstagabend von 18:00 bis 23:00 Uhr ein Tuningtreffen statt, zu dem in den sozialen Medien aufgerufen wurde. Nach Schätzung der Polizei kamen insgesamt ca. 500 Tuningbegeisterte mit etwa 300 Fahrzeugen zu diesem Treffen. Die Polizei behielt die An- und Abfahrt im Auge und stellte dabei nur wenige, geringfügige Verstöße fest. Die von der Stadt Aurich im Vorfeld erteilten Auflagen wurden durch den Organisator umgesetzt und eingehalten, so dass das das Treffen reibungslos ohne besondere Vorkommnisse verlief.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Rechtsupweg - Betrunkener Fahrzeugführer

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, wurde in Rechtsupweg im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 26-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund/Buttforde - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Samstagvormittag, zwischen 08:00 Uhr und 13:14 Uhr, kam es in der Werdumer Straße in Buttforde zu einem Einbruch in einen Hof mit anliegender Scheune. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich dabei Zutritt durch ein rückwärtiges Fenster aus Richtung des Gartens. Nach bisherigen Ermittlungen wurden mindestens 1.200 Euro Bargeld und diverser Schmuck entwendet. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem Einbruch in Friedeburg Horsten. Dort wurde durch Anwohner ein Hinweis auf einen weißen Transporter gegeben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04462-9110 beim Polizeikommissariat Wittmund zu melden.

Friedeburg/Horsten - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Samstagmorgen, zwischen 05:00 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Horsten zu einem Einbruch in ein Wohnhaus mit angrenzendem Hofladen. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt über ein Fenster, das gewaltsam geöffnet wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mindestens 16.000 Bargeld entwendet. Ein möglicher Zusammenhang zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in Wittmund Buttforde kann nicht ausgeschlossen werden. Durch Anwohner wurde ein Hinweis auf einen weißen Transporter gegeben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04462 9110 beim Polizeikommissariat Wittmund zu melden.

Esens - Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:45 Uhr, fiel den Beamten eine hilflose Person auf dem Schützenfest in Esens auf. Diese war zunächst nicht ansprechbar und wurde an die ebenfalls vor Ort befindlichen Sanitäter übergeben. Im Sanitätszelt kam der 29-Jährige wieder zu sich und beleidigte die Polizeibeamten vor anderen umstehenden. Aufgrund der Aggressivität und seiner starken Alkoholisierung wurde ihm ein Platzverweis für das Schützenfest ausgesprochen. Diesem kam er in der Folge nicht nach, sodass er für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen wurde.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Auf der Auricher Straße in Westerholt kam es am Samstagabend gegen 19:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei beabsichtigte eine 19-jährige Motorradfahrerin den vor ihr fahrenden Pkw eines 42-Jährigen zu überholen. Dieser Pkw musste jedoch stark Bremsen, da ein wiederum davor fahrender Wagen abbiegen wollte. Die Motorradfahrerin sah dies zu spät und musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei geriet sie ins Schlingern und stieß seitlich mit dem vor ihr fahrenden Pkw zusammen. Die Motorradfahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aurich verbracht.

Sonstiges

Wiesedermeer - Brand eines Holzschuppens

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Holzschuppen in der Upschörter Straße in Wiesedermeer. Dabei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen im Garten eines Wohnhauses in Brand, in dem neben Brennholz auch Gasflaschen und Gartengerätschaften gelagert waren. Obwohl die Feuerwehr schnell eintraf, konnte das vollständige Niederbrennen des Schuppens, sowie das Übergreifen des Feuers auf eine Hütte im Garten des Nachbarsgrundstücks nicht mehr verhindert werden, hier wurden jedoch größere Schäden abgewendet. Durch die bei dem Brand entstandene Rauchentwicklung wurden die Räumlichkeiten des nahen Wohnhauses so stark verrußt, dass die Bewohner vorübergehend anderweitig untergebracht wurden. Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwehren Friedeburg, Reepsholt und Wittmund. Die Upschörter Straße wurde für die Dauer der Brandbekämpfung voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

