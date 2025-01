Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Diebstahl aus Scheune, Mülltonnenbrand, PKW zerkratzt

Heidekreis (ots)

04.01.2025 / Diebstahl aus Scheune

Rethem: In der Zeit zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag, 09.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Scheune an der Rodewalder Straße. Dort wurde von drei Ackerschleppern jeweils das Zugmaul entwendet. Von einem der drei Ackerschleppern wurde außerdem der hydraulische Oberlenker entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4200 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeikommissariat Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

06.01 / Mülltonnenbrand

Walsrode: Am Montag gegen 13.00 Uhr entsorgte ein 73-jähriger Mann glühende Asche in einer Mülltonne. Die Mülltonne wird dadurch in Brand gesetzt. Zusätzlich wurde der angrenzende Gartenzaun beschädigt.

06.01 / PKW zerkratzt

Bad Fallingbostel: Am 06.01.24 zwischen 01.30 Uhr und 07.30 Uhr wurde in der Kampgartenstraße ein PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack des am Fahrbahnrand parkenden PKW. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu melden.

