Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht

Berumerfehn - Jugendlicher verletzt

Aurich - Tür beschädigt

Norden - Mit E-Scooter gestürzt

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag in Aurich ereignet hat. Gegen 9.10 Uhr war eine 48-jährige Frau fußläufig auf dem Hohen Wall in Richtung Nürnburger Wall unterwegs. In Höhe der Hausnummer 3 soll eine unbekannte männliche Person die Frau angegriffen und versucht haben, ihr gewaltsam die Handtasche zu entreißen. Die Frau erlitt einen Schock. Der Täter flüchtete ohne Beute in Richtung Julianenburger Straße und soll ein auffällig grünes Oberteil getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Berumerfehn - Jugendlicher verletzt

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am vorvergangenen Wochenende in der Gemeinde Großheide. Während einer Veranstaltung auf dem Festplatz in Berumerfehn wollte ein 20-Jähriger nach ersten Erkenntnissen einen Streit schlichten, erhielt jedoch von einer bislang unbekannten Person plötzlich einen Schlag gegen den Kopf. Der Jugendliche ging bewusstlos zu Boden und wurde verletzt. Der Vorfall soll sich am Samstag gegen 3 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04942 204200.

Aurich - Tür beschädigt

In der Auricher Fußgängerzone kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9 Uhr, die Tür zum Hintereingang eines Bekleidungsgeschäfts. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Mit E-Scooter gestürzt

Eine 58-jährige Frau ist am Montag in Norden mit einem E-Scooter gestürzt. Die Frau war gegen 16.50 Uhr in der Straße Im Horst in Richtung Heerstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die E-Scooter-Fahrerin alleinbeteiligt zu Boden und wurde schwer verletzt.

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag in Norden ereignet. Um kurz nach 18 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Scipio-Nellner-Straße einen schwarzen Audi A6. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

