Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauschter E-Scooter-Fahrer wollte vor Kontrolle flüchten

Ein 39 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat am Mittwoch in Aurich versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Mann fiel einer Zivilstreife gegen 22 Uhr in der Innenstadt auf, unter anderem aufgrund einer deutlich zu schnellen Fahrweise. Als die Beamten sich als Polizei zu erkennen gaben und den Mann zum Anhalten aufforderten, versuchte der 39-Jährige zu flüchten. Die Beamten eilten ihm nach und konnten ihn in der Zingelstraße überholen, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Als sie das Dienstfahrzeug parkten und ausstiegen, fuhr der 39-jährige weiter und kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Die Beamten stellten fest, dass der genutzte E-Scooter offensichtlich manipuliert worden war und der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand der 39-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel. Auch Klemmleistenbeutel mit Kokain wurden bei ihm aufgefunden. Die Drogen und der E-Scooter wurden sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Transporter beschädigt und geflüchtet

In der Rudolf-Eucken-Allee in Aurich wurde ein VW LT beschädigt. Der rote Oldtimer stand über einen Zeitraum von zwei Wochen, vom 23. Juni bis zum 6. Juli, in Höhe eines Sonderpostenmarkts in einer Parkbucht. In dieser Zeit stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den VW Transporter und verursachte hinten rechts einen nicht unerheblichen Schaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Dornum - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich vergangene Woche in Dornum ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen vergangenem Montag, 13 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, vor einem Lebensmittelgeschäft im Bensjücher Weg gegen einen Hyundai Tucson. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04933 992750 entgegen.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung

Der Fahrer eines S-Pedelecs ist am Mittwoch in Norden von der Polizei angehalten worden. Der 26-jährige Mann fuhr gegen 7 Uhr im Bereich der B 72. Die Beamten stellten im Rahmen einer Kontrolle fest, dass das S-Pedelec nicht versichert war. Zudem verfügte der 26-Jährige nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

