Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Feuer ausgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Feuer ausgebrochen

Vor einem Mehrparteienhaus in der Schulstraße in Wittmund ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte auf einer Stellfläche vor dem Haus ein geparkter Transporter vollständig aus. Die Leitstelle wurde gegen 2 Uhr alarmiert. Die Flammen beschädigten noch einen weiteren Pkw sowie eine Gartenhütte und eine Hecke. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell