Lübeck (ots) - In der Zeit von Sonntag- auf Montagabend (06.-07.04.2025) kam es in Lübeck St. Gertrud zu mehreren vollendeten und versuchten Kelleraufbrüchen. Betroffen waren Kellerräume in der Elisabeth-Haseloff-Straße, Knud-Rasmussen-Straße und Folke-Bernadotte-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Beamte des 3. ...

